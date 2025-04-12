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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
743
Время на прочтение
1 мин

Милая девочка: 14-летняя принцесса Дании Жозефина очаровала всех своей красотой

У королевы и короля Дании четверо детей — сын Кристиан, дочь Изабелла, а также близнецы сын Винсент и дочь Жозефина.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Принцесса Жозефина

Принцесса Жозефина / © Getty Images

Младшим детям пары всего 14 лет, а вот старшей дочери 21 апреля исполнится 18 лет. По такому случаю в Дании начали праздничные мероприятия и одно из них прошло в городе Орхусе.

Несмотря на то, что в тот день все внимание было приковано в основном к имениннице Изабелле, все же внимание привлекла и принцесса Жозефина, которая отдала предпочтение лаконичному черно-белому наряду.

Королевская семья Дании / © Getty Images

Королевская семья Дании / © Getty Images

Девочка надела белый жакет, топ из фактурной ткани, а также черный широкие штаны и лоферы. Волосы она распустила и уложила в легкие локоны.

Принцесса Жозефина / © Getty Images

Принцесса Жозефина / © Getty Images

Не присоединился к ним только старший ребенок короля Фредерика и королевы Марии, 19-летний наследный принц Кристиан, который в настоящее время проходит военную подготовку.

Дата публикации
Количество просмотров
743
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