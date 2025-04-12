- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 743
- Время на прочтение
- 1 мин
Милая девочка: 14-летняя принцесса Дании Жозефина очаровала всех своей красотой
У королевы и короля Дании четверо детей — сын Кристиан, дочь Изабелла, а также близнецы сын Винсент и дочь Жозефина.
Младшим детям пары всего 14 лет, а вот старшей дочери 21 апреля исполнится 18 лет. По такому случаю в Дании начали праздничные мероприятия и одно из них прошло в городе Орхусе.
Несмотря на то, что в тот день все внимание было приковано в основном к имениннице Изабелле, все же внимание привлекла и принцесса Жозефина, которая отдала предпочтение лаконичному черно-белому наряду.
Девочка надела белый жакет, топ из фактурной ткани, а также черный широкие штаны и лоферы. Волосы она распустила и уложила в легкие локоны.
Не присоединился к ним только старший ребенок короля Фредерика и королевы Марии, 19-летний наследный принц Кристиан, который в настоящее время проходит военную подготовку.