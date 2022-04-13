Миллиардерша и спонсор рашистов: как Оксана Марченко из гламурной телеведущей стала врагом Украины

Оксана Марченко - телеведущая, журналистка и супруга пророссийского политика и лидера уже запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - одна из самых скандальных украинских публичных личностей приближенных к миру Путина.

На протяжении многих лет Марченко являлась спонсором преступлений, которые осуществлялись в Украине, и вместе со своим мужем открыто поддерживала Путина. Мы решили рассказать, что известно о личности Марченко, ее миллионах, дорогих вещах, компаниях и тому, как ее подарок мужу-политику стал новым символом коррупции, затмив даже золотой батон Януковича и дом Пшонки.

Оксана Марченко и Виктор Медведчук

Семья и работа

Родилась Оксана Марченко селе Чабаны, под Киевом, якобы мечтала стать медиком и даже поступила после восьмого класса в медицинское училище, но из-за того, что у ее матери родился третий ребенок, вынуждена была помогать дома и документы забрала. Почему не повторила свою мечту после окончания школы неизвестно, но вместо медицинского факультета поступила на исторический Педагогического университета имени М. П. Драгоманова. Еще учась в университете Оксана начала делать первые шаги в мире телевидения и в 19 лет стала лицом телеканалов "ЮТАР" и "УТ-1", вела программы "Стримані вівторки", "Доброго ранку, Україно!".

Оксана Марченко с родителями и сестрой

Во время работы Марченко знакомится со своим первым мужем Юрием Коржем - бизнесменом, сыном народного депутата. В этом браке у пары родился сын Богдан, но фамилию отца мальчик никогда не носил. Подробности жизни с первым мужем телеведущая не комментировала, однако известно, что весной 1999 года она познакомилась с Виктором Медведчуком - политиком и юристом, который в то время тоже был женат. В результате романа оба подали на развод и стали жить вместе. На тот момент сыну Марченко было 4 года и по сути Медведчук его вырастил, известно, что у Богдана и Виктора хорошие отношения. Со свадьбой пара видимо не спешила, ведь состоялась она аж 2003 году.

Оксана Марченко / УНИАН

Через год после свадьбы, в 2004 году, у Марченко и Виктора родилась дочь Дарья. Интересно, что уже на тот момент у политика Медведчука были столь тесные отношения с российской верхушкой, что крестными родителями девочки становятся президент России Владимир Путин и жена Дмитрия Медведева, который на тот момент занимал должность руководителя Администрации Президента РФ. Крестили девочку в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.

Светлана и Дмитрий Медведевы и Путиным / Getty Images

О детях Марченко известно мало, кроме того, что сын Богдан учился в Швейцарии в школе Святого Георгия. В 2020 году в самый разгар пандемии коронавируса, 10-го октября, в элитном заведении на берегу Днепра в Киеве парень женился. Избранницей Богдана Марченко стала девушка по имени Екатерина - визажист и фотограф из Киева. Элитную свадьбу посетило много украинских политиков, звезд и бизнесменов.

Свадьба сына Оксаны Марченко / instagram.com/yakovleva.weddings

Невеста блестела в дорогом наряде и бриллиантах. На своей странице в Instagram девушка до недавнего времени активно делилась различными снимками, на которых были видны не только брендовая одежда, машины и украшения Cartier за тысячи долларов, но и роскошные апартаменты пары, и их отдых заграницей. В 2021 году у Богдана и Екатерины родился сын, которого назвали в честь отчима Богдана - Виктором. Где сейчас супруги и чем занимается - неизвестно, однако вполне вероятно, что перед началом российского вторжения в Украину, они убежали или в Россию, или в Европу. В соцсетях невестка Оксаны о войне не написала ни слова.

Екатерина с сыном Марченко / Instagram Екатерины Марченко

Екатерина Марченко на шопинге в магазине Dolce&Gabbana / Instagram Екатерины Марченко

Екатерина Марченко и Оксана Марченко / Instagram Екатерины Марченко

Что касается дочери Марченко и Медведчука Даши, то о ней тоже подробностей мало. После свадьбы Богдана в Сеть попало видео, на котором девушка исполняла песню Леди Гаги.

Также сам политик в одном из интервью пророссийскому каналу рассказал, что его дочь закончила школу в Киеве, а дальше планировала получить образование в Швейцарии в женевском университете, но визу не получила. Из-за этой ситуации, Даша поступила в другой вуз и учится там. Где именно и в какой стране - он не уточнял. Интересно, что, несмотря на то, что дети политика учатся и живут за границей он, как ярый поклонник "русского мира" выступает против Запада и его ценностей.

"Да, я выступаю против внешнего управления – внешнего управления США и Запада. И буду выступать", – заявил тогда Медведчук.

Дочь Оксаны Марченко и Виктора Медведчука / Еспресо.TV

Что касается карьеры самой Марченко, то после знакомства с Виктором она стремительно пошла вверх. В 2000 году Оксана основала телевизионную компанию "Омега-ТВ", дебютирует сначала с социально-развлекательным шоу "Моя профессия", а затем с политическим ток-шоу "Час". В 2007 году Марченко запускает авторскую программу, которая выходила на русском языке "Шоу Оксаны Марченко".

Однако настоящая слава пришла к ней в 2009 году, когда Оксана начинает работать на телеканале СТБ, где ведет "Україна має талант" и "Х-фактор".

Оксана Марченко / УНИАН

Оксана Марченко / УНИАН

На протяжении всех этих годов телеведущая, помимо эфиров, появлялась и в новостных выпусках, которые выходили на канале, но элементы дома знаменитости показывались только фрагментарно и никто никогда точно не знал, как живет жена депутата.

Что касается нарядов Марченко для эфиров, то она сама без доли скромности признавалась, что все, в чем появлялась на сцене было куплено ею лично, некоторые были эксклюзивными и соответственно стоили тысячи долларов.

Оксана Марченко / УНИАН

"Это были мои платья. Многие создавались специально для эфиров. Эти платья мировых дизайнеров: Dolce&Gabbana, Dior, Elie Saab, Carolina Herrera, Chanel, Oscar De La Renta, Zac Posen, Valentino, Zuhair Murad, Alessandra Rich. Я работала в платьях и украинских дизайнеров – Краскина, Шаховской, Навроцкой; русских – Сергиенко, Терехова. Сейчас они хранятся у меня дома. Некоторые платья были подарены моим племянницам, родственницам, потому что выпускные, свадьбы никто не отменял. Есть платья, которые никогда не были надеты. Очень интересно, но на эфир шилось или покупалось на два-три платья больше, чем было необходимо. И в зависимости от настроения, от темы я выбирала то или другое платье. Могла поменять его в самый последний момент", - рассказывала Марченко о гардеробе для шоу.

Оксана Марченко / УНИАН

Также настоящими были и роскошные украшения телеведущей, в которых она появлялась перед камерами.

Религия и странные проекты

Среди друзей семьи Медведчук были не только российские политики и олигархи, но и звезды. Оксана часто рассказывала, что дружит с Киркоровым и Басковым, записывала и сними интервью, показывала совместные фото с отдыха и мероприятий, пиарила в соцсетях.

Оксана Марченко и Киркоров / Instagram/Оксана Марченко

Несколько странных сюжетов с этими прокремлевскими артистами вышло на канале знаменитости. Интервью были взяты для ее сериала "Паломница", выходившего на канале РПЦ "Спас", гендиректором которого является откровенный украинофоб Борис Корчевников.

По сюжету сериала, Оксана путешествует по миру и посещает различные храмы, встречается со священниками, однако на самом деле ее шоу насквозь пропитано не только деньгами, ложью, но и откровенной пропагандой, что видно с первой серии, которая начинается словами: "Я отношусь к людям, которые помнят Советский Союз и слезы мамы, когда умер Брежнев".

Оксана Марченко / УНИАН

При этом "паломница" Оксана ездит на автомобилях BMW, носит вещи от дорогих брендов среди которых Louis Vuitton, Prada, Dolce & Gabbana. Интервью Марченко не редко записывает в России и открыто поддерживала Московский патриархат.

Спонсирование войны и угрозы правительству

Деньги на невинное "паломничество" телеведущей-миллиардерши зарабатывались не только ее многолетней работой в развлекательных ток-шоу. По расследованию программ "Гроші" и "Схемы: коррупция в деталях", стало известно, что Оксана Марченко является собственницей Новошахтинского завода по переработке нефтепродуктов в Ростовской области России. Именно этот завод обеспечивает на протяжении многих лет нефтепродуктами боевиков самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". При этом по документам в Украине у Виктора Медведчука бизнеса почти нет. Летом 2020 в декларации он указал 97 компаний и фирм, записаных на жену, элитную недвижимость, несколько автомобилей, среди которых Mercedes-Benz Maybach S650, землю, реальная стоимость которой была преуменьшена, ювелирные украшении, произведения искусства и другие дорогие вещи.

Оксана Марченко / УНИАН

После разоблачения спонсорства войны на Виктора Медведчука и Оксану Марченко наложили санкции: все счета семейства были якобы заблокированы.

"Я не открою большой тайны, и это открытая информация: в 14 километрах от нашей границы, на территории Российской Федерации расположен один из нефтеперерабатывающих заводов, которым владеют Медведчук, вместе со своей женой, и Козак (соратник Медведчука, владелец каналов 112, ZIK и NewsOne - Ред.), также вместе со своей женой. У нас достаточно доказательств того, что это террористическая группировка, которая сознательно финансирует и помогает боевикам. На основании чего было проведено сегодня заседание, был отчет СБУ, были предоставлены все соответствующие документы", - рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Стоит отметить, что санкции также применили в отношении яхты Royal Romance политика и самолетов, которые незаконно летали по маршруту Киев - Москва, и компаний, которые их обслуживают.

Яхта Медведчука Royal Romance / vesselfinder.com

Сын Оксаны Марченко Богдан / facebook.com/bogdan.marchenko.5

После ввода санкций Оксана Марченко записала видеообращение в котором открыто угрожала президенту Украины и анонсировала, что идет в политику.

"Вы, сами того не понимая, заставили меня взять политическое оружие, чтобы стать рядом со своим мужем и идти к нашей общей цели одним фронтом. Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась попасть в политику. Но вы не оставили мне выбора", - заявила жена Виктора Медведчука.

При этом Марченко заявляла, что ее семья "самая обычная и скромная", а все, что о ней говорят - клевета.

Бегство из Украины

Информация о том, что Россия планирует вторгнуться в Украину ходили в Сети давно, но буквально за несколько дней до того, как это таки случилось, 18 февраля Марченко в сопровождении охраны на огромном внедорожнике убежала в Беларусь. Муж телеведущей при этом убежал из-под домашнего ареста.

12 апреля Медведчука нашли, а его фото лично поделился президент Зеленский.

Владимир Зеленский

Оксана Марченко при этом записала несколько видео, в которых заявила, что ее муж никаких законов не нарушал, а СБУ удерживает его незаконно.

Золотые вагоны и дома за миллионы долларов

После того, как Марченко покинула Украину, среди ее с мужем арестованного имущества нашли много интересных вещей. Речь идет о двух имущественных комплексах, семи квартирах, транспортных средствах и ценных предметах искусства. Например, у бывшей звезды изъяли более 300 картин именитых художников и даже настоящий вагон поезда, который стоял на территории дома в Пуще-Водице.

Фото "Слідство.Інфо"

Фото "Слідство.Інфо"

Фото "Слідство.Інфо"

Этот вагон подарила мужу Оксана и он помимо того, что полностью был выполнен из золота и бархата, еще является и тугой пары по СССР - вагон называется "Станица Дальняя", вероятно, в честь старого советского фильма.

Но это не единственная недвижимость пары. Также у Марченко есть дом в Крыму, в котором они несмотря на оккупацию Россией, продолжали ежегодно отдыхать. Сколько в реальности недвижимости у семьи - неизвестно.

Дом Оксаны Марченко в Крыму / скриншот с видео

Дом Оксаны Марченко / скриншот с видео

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