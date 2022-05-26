Миллионы на крови: как зарабатывают дочери Шойгу

Как чувствуют себя дочери главнокомандующего российских орков прямо во время агрессии на территории Украины.

Сергей Шойгу в 70-е очень удачно женился. Его жена Ирина Антипина была дочерью владельца красноярского строительного треста. Благодаря связям семьи Шойгу удалось сделать блестящую партийную карьеру.

Старшая дочь Шойгу - 45-летняя Юлия - закончила факультет психологии МГУ. В 1999 году Юлия устроилась в центр экстренной психологической помощи МЧС России. В 2002-м она стала директором этого центра. Такой стремительный карьерный взлет случился у Юлии тогда, когда министерство возглавлял ее отец. У старшей дочери Шойгу много регалий: она вице-президент Российского психологического общества (РПО), заместитель председателя Этического комитета РПО, кандидат психологических наук.

Юлия Шойгу

Все это, а особенно фамилия Шойгу, приносят женщине немалый финансовый доход. Например, в 2020-м, судя по декларации, она заработала больше 5 миллионов рублей. В ее собственности участок земли площадью 1488 квадратных метров, дом и квартира размером в 2017 квадратных метров. Подробности личной жизни Юлия держит в большом секрете, однако не секрет, что она замужем за российским государственным деятелем Алексеем Захаровым, с 2019 года ее муж является заместителем Генерального прокурора Российской Федерации. У пары есть двое детей – дочь Дарья и сын Кирилл.

Алексей Захаров

Младшая дочь Шойгу - 31-летняя Ксения - ведет публичный и светский образ жизни. Она спортсменка, общественный деятель и президент федерации триатлона России. Про карьеру младшей дочери Шойгу побеспокоился заранее. Уже на последнем курсе МГИМО(У) МИД России она начала работать в госструктурах, а после окончания заняла место старшего аналитика в "Газпромбанке". Затем ее повысили до советника главы правления.

В 2021-м издание "Открытые медиа" опубликовало расследование про ее бизнес-связи. Оказалось, что в тандеме с другом Путина Геннадием Тимченко только одна компания Ксении заработала два миллиарда рублей на государственной стройке.

Муж Ксении Алексей Столяров - блогер, зарабатывает в запрещенных в России соцсетях, но, когда зять министр обороны, можно все. Познакомилась пара на одном из спортивных проектов, которыми занимается Ксения. В 2021-м у Ксении родилась дочь.

Ксения Шойгу / Фото: instagram.com/ksenia_shoigu

Когда Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину, Ксения написала в своих соцсетях:

"Любые военные действия - крайняя мера, а значит, другого выхода для нас не было. Мне не стыдно, что я россиянка".

Как говорится, яблоко от яблони далеко не упало.

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