Миллионы на внебрачных детей и транжирство Шарлин: княжеская семья Монако вляпалась в скандал

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

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Теперь этот мужчина — главный герой скандала, разгоревшегося в одной из самых знаменитых семей Европы. После увольнения с посады, которую мужчина занимал 22 года, он ушел из офиса захватив с собой множество документов и отчетов, которые вел на протяжении всего этого времени.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Принц Альбер и его сестры Каролина и Стефания, решили действовать. Они подали уголовные иски, обвиняя своего давнего финансового менеджера в нарушении доверия, краже, подделке документов и отмывании денег.

В результате Пальмеро передал французской газете Le Monde пять блокнотов с подробными записями о десятилетиях финансовых тайн и махинаций дворца. Таким образом раскрылось, что принц на протяжении многих лет спонсирует своих бывших любовниц, а также внебрачных детей, например, Жасмин Грейс — внебрачная дочь Альбера II — получала 86 000 долларов в квартал, а также папа купил ей квартиру в Нью-Йорке за 3 миллиона долларов.

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Жасмин Гримальди / © instagram.com/jazmingrimaldi

Также Пальмеро занимался для семьи и другими делами: курировал проекты в сфере недвижимости, а также с разрешения Альбера, наделенного полной судебной безнаказанностью, добывал информацию о судьях и журналистах, платил информаторам наличными, решал семейные споры, создавал оффшорные компании, управлял швейцарскими счетами и избегал французских налогов.

Княгиня Шарлин в прессе часто изображается, как загадочная дама, но Палемеро описал ее как транжиру, которая по состоянию на декабрь 2019 года потратила более 16 миллионов долларов за восемь лет. Также она любительница дорогих ремонтов, поскольку ее офис был переоборудован за 1,1 миллиона долларов. Помимо этого она нанимала неофициальный персонал, включая филиппинских рабочих, один из которых просрочил туристическую визу на пять лет, и нелегальных нянь-мигранток без соответствующих виз и паспортов для работы в составе своего штата из восьми человек и платила им всего 100 долларов в день. Ее брат Шон Уиттсток получил чуть более 1 миллиона долларов в виде выплат на дом, несмотря на то, что не занимал никакой официальной должности во дворце.

Альбер с женой и детьми / © Getty Images

Согласно Le Monde, в 2023 году годовые выплаты Шарлин составил около 1,5 млн евро, Каролины — более 900 тыс. евро, а Стефани пришлось довольствоваться примерно 800 тыс. евро.

Также он написал, что однажды в апреле 2016 года Шарлин попросила 77 000 евро наличными. А личному повару принцессы платили 300 евро в день. На празднование рождения и крестин близнецов было выделено 683 000 евро.

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Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Помимо всего этого у Шарлин в Монако была частная квартира, которая намеренно не отражалась в бухгалтерских книгах, чтобы не оставлять свидетельств того, что она иногда оставалась за пределами дворца.

Княгиня Шарлин / © Getty Images