Мило держались за руки: Зара и Майк Тиндалл посетили рождественскую службу

Зара и Майк Тиндалл сегодня посетили рождественскую службу в церкви святой Марии Магдалины в Сандрингеме.

Внучка королевы Елизаветы II выглядела потрясающе в сером пальто от LK Bennett с тонким поясом на талии, под которое надела черную кофту в рубчик, надела шляпку-таблетку цвета бордо и подобрала к ней в тон кожаные туфли-лодочки. В руках у Зары была сумка оттенка марсала от Lalage.

Зара и Майк Тиндалл с дочерью Леной / Фото: Getty Images

Ее супруг Майк тоже был одет в серый классический костюм. Они взяли на службу старшую дочь Мию и младшую Лену. Малышка была в бордовом пальто, как и принцесса Шарлотта, черных плотных колготах и балетках. А Майк и Зара мило держали дочь за руки.

Когда же девочка шла со своей старшей сестрой, ее родители держали за руки друг друга. Прямо, как Меган и Гарри, но только их за это в королевской семье никто не критикует.

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

На рождественской службе также появились король Чарльз III и королева Камилла, принц и принцесса Уэльские с детьми и другие родственники.

Британская королевская семья в Сандрингеме / Фото: Getty Images

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