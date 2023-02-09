Мило улыбалась и нежно обнимала: как премьер-министр Финляндии встречала Владимира Зеленского

Фотографы запечатлели, как 37-летняя Санна Марин приветствовала украинского президента на саммите в Брюсселе.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите ЕС в штаб-квартире Европейского Совета в Брюсселе. Лидеры стран-членов ЕС очень тепло встретили украинского президента. Особенно радостно его встретила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Политик нежно обняла Зеленского за плечи и, согласно протокольному этикету, они прижались "щека к щеке".

Санна Марин и Владимир Зеленский / Фото: Getty Images

Санна Марин и Владимир Зеленский / Фото: Getty Images

Санна мило и искренне улыбалась президенту Украины и было заметно, что она была очень рада его видеть. Со стороны Зеленского все было взаимно.

Санна Марин и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

В этот день премьер-министр была одета в черный деловой костюм и белую рубашку. Образ она дополнила идеально ровной укладкой, макияжем с любимыми черными стрелками и розовым маникюром.

На Владимире Александровиче был черный свитшот с изображением украинского флага и надписью United24 и штаны цвета хаки в стиле милитари.

Напомним, Санна Марин посетила Украину в мае прошлого года. Тогда во время встречи с Зеленским они только пожали друг другу руки.

Владимир Зеленский и Санна Марин / Фото: Министерство обороны Украины

Политик также побывала в Ирпене и Буче, где ей показали последствия "русского мира".

К слову, UNITED24 – это инициатива Владимира Зеленского. Задача фандрейзинговой платформы – стать главным окном для сбора пожертвований в поддержку Украины. Денежные средства поступают на счета Национального банка Украины и направляются профильными министерствами на самые главные нужды по трем направлениям: оборона и разминирование, медицинская помощь и восстановление Украины.

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