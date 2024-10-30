Милое фото братьев: как Уильям и Гарри отдыхали с родителями в Испании

Принято считать, что в детстве принцы Уильям и Гарри были очень дружны.
Мы нашли несколько архивным кадров с отпуска семьи в Испании в 1987 году.
На одном из фото маленький принц Уильям держит на руках собаку, а его брат Гарри стоит рядом, пес при этом прижимает свои лапы к груди мальчика. Гарри одет в красную футболку и полосатый комбинезон, а его старший брат в футболке в красно-белую полоску и белых шортах.
Кадр был сделан во время отдыха с родителями принцем и принцессой Уэльскими, в средиземноморском дворце короля Хуана Карлоса Испанского в Пальма-де-Майорке, 9 августа 1987 года, где две королевские семьи наслаждаются своим ежегодным отпуском.
На втором снимке принц Чарльз сажает маленького Гарри верхом на овчарку, а Уильям стоит рядом, наблюдая за ситуацией.
Семья Уэльских любила отдыхать с членами испанской королевской семьи в те годы.
Напомним, недавно принц Уильям в новом документальном фильме, посвященному бездомности, показал, как с мамой Дианой и братом Гарри они посещали приют для бездомных.
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