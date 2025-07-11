Милое фото: как Эммануэль Макрон целовал королеву Камиллу в Виндзоре

Эммануєль Макрон и Брижит Макрон / © Getty Images

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Король Чарльз и королева Камилла организовали банкет для президентской четы Франции в Виндзорском замке. На нем Ее Величество появилась в белом платье от Фионы Клэр и тиаре с сапфирами и бриллиантами, а также была с ожерельем, серьгах и браслетом, входящие в сапфировый гарнитур покойной королевы Елизаветы II.

Королева Камилла и король Чарльз, Эммануэль Макрон и Брижит Макрон / © Getty Images

Днем следующего дня Камилла и Чарльз посетили прогулку и позировали для официальных фотографий около Виндзорского замка в Беркшире. Там же было сделано это фото, на котором видно, как тепло президент Макрон приветствовал королеву Камиллу поцелуем.

Эммануєль Макрон и королева Камилла / © Getty Images

Любвеобильный президент Франции часто целует всех, с кем встречается во время важных встреч и мероприятий. Мы собрали для вас подборку таких милых фотографий.

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Эммануэль Макрон и король Чарльз, Брижит Макрон и королева Камилла / © Associated Press