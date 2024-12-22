Милое фото: кронпринц Хусейн и принцесса Раджва с маленькой дочерью предстали на рождественской открытке

Саудовский дизайнер Хонайда Серафи поделилась рождественской открыткой кронпринца Хусейна и принцессы Раджвы. На фото семья запечатлена с маленькою дочерью принцессой Иман.

Они прислали открытку дизайнеру, которая разработала платье для предсвадебной вечеринки принцессы Раджвы.

"Безмерно благодарны за многочисленные благословения Бога. От нашей небольшой семьи, которая выросла до вашей, наилучшие пожелания благословенного Нового года", — говорится в открытке.

Рождественская открытка принцессы Раджвы и кронпринца Хусейна, фото: Honayda Serafi/Instagram

Напомним, в прошлом году дизайнер Хонайда Серафи разработала одно из платьев принцессы Раджвы, рожденной в Саудовской Аравии, в преддверии ее свадьбе с наследным принцем Хусейном.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва с новорожденной дочерью Иман / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Напомним, в этом году Раджва и Хусейн приветствовали своего первого ребенка – принцессу Иман. На открытке можно увидеть и фото малышки.

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