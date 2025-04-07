Милое прозвище для короля: как принцесса Диана называла Чарльза во время их романа

Чарльз и Диана / © Getty Images

Реклама

Диана жила спокойной жизнью в Лондоне, арендуя квартиру с двумя подругами и работала помощницей воспитателя в детском саду, но после встречи с принцем Уэльским (на тот момент будущим королем Англии), ее жизнь сильно изменилась.

Леди Ди не привыкла быть в центре внимания прессы, но когда журналисты узнали, что у нее роман с принцем, буквально не давали ей проходу. Но, прежде, чем это произошло, Диана придумала для Чарльза прозвище и называла его Чарльз Ренфрю, чтобы никто не мог догадаться с кем же она состоит в отношениях, пишет журнал ok!

Принц Чарльз и принцесса Диана / © Getty Images

Фамилия происходит от титула барона Ренфрю, одного из многих титулов, дарованных монархом принцу Уэльскому (которым в то время был король Чарльз). Считается, что именно это прозвище для Чарльза использовала Диана до того момента, как стало известно об их помолвке, о которой, кстати, было объявлено 24 февраля 1981 года.

Реклама

Напомним, в книге Эндрю Мортона «Диана. Настоящая история из ее уст», принцесса подробно описала знакомство с принцем Уэльским Чарльзом, заявив, что даже не думала, что однажды станет его женой.

Диана и Чарльз в день помолвки, 1981 год / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана и принц Чарльз / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана и принц Чарльз / © Getty Images Принцесса Диана / © Associated Press Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images