Милое прозвище для внучки Елизаветы II: Майк Тиндалл рассекретил, как дома называет жену

Зара и Майк Тиндаллы в последние свои выходы на публику очень часто были замечены держащимися за руки. Как у любой другой пары, у них есть милые прозвища друг для друга. И Майк неожиданно рассекретил, как дома называет жену.

В подкасте Rugby Joe бывший регбист рассказал, как называет свою жену дома, на которой женат с 2011 года.

Когда ведущий подкаста Алекс Пейн сначала спросил его, "что он предпочел бы жениться на члене королевской семьи или выиграть чемпионат мира" Майк в шутку ответил: "Ну, технически я сделал и то, и другое». Затем он продолжил: "Ну, подождите, я женюсь на моей жене?". Алекс прояснил вопрос, сказав: "Да, ты бы предпочел жениться на Зои или выиграть чемпионат мира?", пишет express.

Затем Майк ответил: "Можем ли мы исключить Зои из этого? Потому что, очевидно, если бы это была моя жена, я бы женился на своей жене". Это был первый раз, когда Майк обратился к своей жене "Зои", а не по ее имени Зара.

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Associated Press

К сожалению, мы пока не знаем, как Зара называет своего мужа Майка.

Ранее мы рассказывали, как тайно служба безопасности называла королеву Елизавету II.

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