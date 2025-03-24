Милое прозвище: как принцесса Евгения называет дома сестру Беатрис

У сестер Йоркских очень близкая связь с детства.

На днях принцесса Евгения поделилась в своем аккаунте в Instagram своей гордостью за сестру, которую она называет Би-би, после того, как Беатрис написала эссе в британский журнал Vogue о своем опыте преждевременных родов.

Принцесса Беатрис рассказала о своих страхах после преждевременного рождения ее второй дочери Афины, появившейся на свет 22 января 2025 года. Она откровенно рассказала в эссе, как это повлияло на ее жизнь.

Принцессы Беатрис и Евгения / Фото: Getty Images

"Горжусь вами, "Би-би" и могущественная Афина, а" затем добавила смайлик в виде розового сердечка", - написала в посте принцесса Евгения.

В отличие от сестры, Беатрис не активна в социальных сетях, хотя страница у нее есть, но она закрыта от публики.

Принцессы Беатрис и Евгения / Фото: Instagram принцессы Евгении

Напомним, муж принцессы Беатрис также публично высказался об эссе жены, заявив, что гордится ею.

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