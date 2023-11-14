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Милое семейное фото: принц Чарльз со своими бабушкой Елизаветой и дедушкой Георгом VI

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
481
Время на прочтение
1 мин
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Милое семейное фото: принц Чарльз со своими бабушкой Елизаветой и дедушкой Георгом VI

Британский король Георг VI со своим внуком принцем Чарльзом, внучкой принцессой Анной и его женой королевой Елизаветой / Фото: Associated Press

Это фото мы нашли в архивах британской королевской семьи.

Снимок был сделан в этот день, 14 ноября, в 1951 году. Юному принцу Чарльзу тогда исполнилось три года.

На фото король Георг VI сидит на диване рядом со своим внуком принцем Чарльзом (нынешним королем Чарльзом III, сыном королевы Елизаветы II и принца Филиппа). Рядом с ними сестра Чарльза – принцесса Анна и супруга короля Георга VI – королева Елизавета.

Британский король Георг VI со своим внуком принцем Чарльзом, внучкой принцессой Анной и его женой королевой Елизаветой / © Associated Press
Британский король Георг VI со своим внуком принцем Чарльзом, внучкой принцессой Анной и его женой королевой Елизаветой / Фото: Associated Press

Фото было сделано в Букингемском дворце в Лондоне в день, когда принц Чарльз праздновал свой третий день рождения. На снимке видно, каким серьезным ребенком Чарльз был в детстве.

Кстати, сестра Чарльза – принцесса Анна – в день его 25-летнего юбилея, вышла замуж. Сегодня Чарльз отмечает 75-летие.  

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
481
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