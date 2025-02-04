Милое сходство принца Джорджа и его бабушки принцессы Дианы: что это

Принц Джордж Уэльский – старший сын принца Уильяма и принцессы Кэтрин, похож не только на своего отца, но и на бабушку.
Он родился в 2013 году и стал первенцем для принца Уильяма Уэльского, будущего короля Великобритании, и его супруги принцессы Кейт Уэльской. Джордж также является старшим внуком покойной принцессы Дианы.
И хотя мальчик никогда не видел свою бабушку по отцовской линии, у них есть общие черты даже во внешности. На этих снимках хорошо видно, что у Джорджа и у Дианы в одном и том же месте на лице расположены родинки – с левой стороны над верхней губой.
Напомним, ранее мы показывали вам, как принцесса Шарлотта невероятно похожа на своего отца Уильяма в детском возрасте.
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