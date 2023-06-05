Милое событие: принцесса Люксембурга крестила маленького сына и показала фото с праздника

В марте принцесса Люксембурга Стефания и ее муж принц Гийом во второй раз стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Франсуа Анри Луи Мари Гийом.

В начале лета, 3 июня, в церкви Фишбах малыша Франсуа Люксембургского крестили. Церемония прошла торжественно, а посетило ее много гостей и родных семьи. По традиции ребенок был одет в длинное крестильное платье.

Крестной матерью стала принцесса Александра, сестра наследного принца Гийома, а граф Кристиан де Ланнуа, брат кронпринцессы Стефании, стал крестным отцом.

Милыми снимками с крестин семья поделилась на официальной странице в Instagram.

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