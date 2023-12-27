Милое видео принца Уильяма и принцессы Шарлотты, которое растрогало королевских поклонников

Принц Уэльский очень трепетно относится ко всем своим детям, но особенно нежен со своей 8-летней дочерью принцессой Шарлоттой.

Королевские поклонники пришли в восторг от видео, которое было опубликовано в социальной сети X. На нем видно, как отец нежно подталкивает свою дочь к толпе людей, чтобы поприветствовать их и пожать им руки, а после гладит девочку по голове. Видео сняли королевские поклонники в тот момент, когда семья направлялась на службу в церковь Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.

Принцесса Шарлотта и принц Уильям / Фото: Associated Press

"Папина принцесса. Принц Уильям руководит своей дочерью Шарлоттой".

"Он всегда защищает и подбадривает Шарлотту. Какой он заботливый и любящий отец".

"Будущий король — любящий папа".

Комментируют ролик поклонники. В этот раз младший брат Шарлотты – принц Луи – не украл все внимание публики, как делает это часто.

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