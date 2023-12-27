Милое видео принца Уильяма и принцессы Шарлотты, которое растрогало королевских поклонников

Принц Уэльский очень трепетно относится ко всем своим детям, но особенно нежен со своей 8-летней дочерью принцессой Шарлоттой.
Королевские поклонники пришли в восторг от видео, которое было опубликовано в социальной сети X. На нем видно, как отец нежно подталкивает свою дочь к толпе людей, чтобы поприветствовать их и пожать им руки, а после гладит девочку по голове. Видео сняли королевские поклонники в тот момент, когда семья направлялась на службу в церковь Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.
"Папина принцесса. Принц Уильям руководит своей дочерью Шарлоттой".
"Он всегда защищает и подбадривает Шарлотту. Какой он заботливый и любящий отец".
"Будущий король — любящий папа".
‼️NEW: Daddy's treasure! Prince William's sweet gesture with his little Princess today ❤️#PrincessCatherine #PrincessCharlotte #princewilliam #PrinceandPrincessofWales pic.twitter.com/pp3jgyA2yO— The Princess of Wales (@KateMiddeltonuk) December 25, 2023
Комментируют ролик поклонники. В этот раз младший брат Шарлотты – принц Луи – не украл все внимание публики, как делает это часто.
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