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Милые детские фото с семьей: испанский королевский дворец поделился кадрами с инфантой Софией
Испанская королевская семья опубликовала архивные снимки инфанты Софии.
Младшая дочь короля Испании Филиппа VI и королевы Летиции на днях завершила обучение в United World College Adriatic в Уэльсе и получила диплом бакалавра, а ее родители приехали в Уэльс на ее выпускной.
В Instagram испанской королевской семьи поделились серией милых фотографией инфанты Софии и ее старшей сестры принцессы Леонор, которая сейчас находится в круизном путешествии.
«Фотографии моментов из жизни и образования Ее Королевского Высочества инфанты Софии по случаю окончания ею программы международного бакалавриата в колледже UWC Atlantic в Уэльсе, Великобритания», — говорится в сообщении дворца.
Также ранее было опубликовано видео, в котором принцесса Леонор поздравила свою сестру в видеосообщении с окончанием колледжа, который и сама Леонор закончила несколько лет назад.