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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Милые детские фото с семьей: испанский королевский дворец поделился кадрами с инфантой Софией

Испанская королевская семья опубликовала архивные снимки инфанты Софии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Инфанта София

Инфанта София / © Getty Images

Младшая дочь короля Испании Филиппа VI и королевы Летиции на днях завершила обучение в United World College Adriatic в Уэльсе и получила диплом бакалавра, а ее родители приехали в Уэльс на ее выпускной.

Королева Летиция, инфанта София и король Филипп VI / © Instagram испанской королевской семьи

Королева Летиция, инфанта София и король Филипп VI / © Instagram испанской королевской семьи

В Instagram испанской королевской семьи поделились серией милых фотографией инфанты Софии и ее старшей сестры принцессы Леонор, которая сейчас находится в круизном путешествии.

«Фотографии моментов из жизни и образования Ее Королевского Высочества инфанты Софии по случаю окончания ею программы международного бакалавриата в колледже UWC Atlantic в Уэльсе, Великобритания», — говорится в сообщении дворца.

Также ранее было опубликовано видео, в котором принцесса Леонор поздравила свою сестру в видеосообщении с окончанием колледжа, который и сама Леонор закончила несколько лет назад.

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