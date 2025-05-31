Милые фото именинника: принцесса Евгения показала, как выглядит ее младший сын

Принцесса Евгения с сыном Эрнестом / © Instagram принцессы Евгении

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На фотографиях маленький Эрни развлекается на горнолыжных склонах с родителями, демонстрирует свой индивидуальный стиль в перевернутых солнцезащитных очках и, конечно же, играет вместе со своим старшим братом Августом.

Эрнест Бруксбэнк / © Instagram принцессы Евгении

«С днем ​​рождения, мой дорогой Эрни. Сегодня тебе 2! И какие невероятные два года это были. Всегда улыбаешься, всегда смеешься, всегда обнимаешься и здороваешься, и делаешь всех счастливыми. Мой золотой мальчик, мы тебя любим! 🥰», — написала под снимками принцесса Евгения.

Эрнест Бруксбэнк и его брат Август / © Instagram принцессы Евгении

Эрнест Бруксбэнк с отцом Джеком / © Instagram принцессы Евгении

Эрнест Бруксбэнк с мамой Евгенией / © Instagram принцессы Евгении

Эрнест Бруксбэнк с мамой Евгенией / © Instagram принцессы Евгении

Эрнест Бруксбэнк с братом Августом / © Instagram принцессы Евгении

Эрнест Бруксбэнк с братом Августом / © Instagram принцессы Евгении

Эрнест Бруксбэнк / © Instagram принцессы Евгении

Эрнест Бруксбэнк с братом Августом / © Instagram принцессы Евгении

Эрнест Бруксбэнк с братом Августом / © Instagram принцессы Евгении

У Евгении и Джека есть старший сын Август. В феврале 2025 года мальчику исполнилось четыре года. Она также публиковала его фотографии в соцсети.

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