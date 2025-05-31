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Милые фото именинника: принцесса Евгения показала, как выглядит ее младший сын
30 мая младшему сыну принцессы Йоркской Евгении и Джека Бруксбэнка - Эрнесту - исполнилось два года.
На фотографиях маленький Эрни развлекается на горнолыжных склонах с родителями, демонстрирует свой индивидуальный стиль в перевернутых солнцезащитных очках и, конечно же, играет вместе со своим старшим братом Августом.
«С днем рождения, мой дорогой Эрни. Сегодня тебе 2! И какие невероятные два года это были. Всегда улыбаешься, всегда смеешься, всегда обнимаешься и здороваешься, и делаешь всех счастливыми. Мой золотой мальчик, мы тебя любим! 🥰», — написала под снимками принцесса Евгения.
У Евгении и Джека есть старший сын Август. В феврале 2025 года мальчику исполнилось четыре года. Она также публиковала его фотографии в соцсети.