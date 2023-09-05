Милые фото из детства: какой мы помним королеву Елизавету II

В 2026 году королева Елизавета II могла бы отпраздновать свое 100-летие. Монарх не дожила до этого дня четыре года.
В преддверии первой годовщины со дня смерти королевы Великобритании Елизаветы II мы решили вспомнить некоторые ее детские фотографии. Уверенны, они не оставят вас равнодушными.
Этот кадр было сделано в мае 1926 года (принцесса Елизавета родилась 21 апреля 1926 года). Ей всего месяц от роду. На снимке она запечатлена со своей мамой, Елизаветой, герцогиней Йоркской.
Эта редкая фотография принцессы Елизаветы была сделана во время ее первой прогулки 9 октября 1926 года в замке Гламис в Шотландии. На момент ее рождения ее дедушкой был король Георг V, а ее дядя, принц Уэльский Эдуард, был наследником престола.
А здесь принцессе уже 10 лет. Елизавета запечатлена с двумя собаками корги в своем доме на Пикадилли, 145, в Лондоне. Фото было сделано в июле 1936 года. За год до коронации ее отца короля Георга VI, который взошел на престол после отречения старшего брата.
В том же июле 1936 года в том же месте принцесса запечатлена со своими домашними корги Джейн и Дуки. Всю последующую долгую жизнь Елизавета любила и разводила собак породы корги и дорги. После ее смерти двое ее питомцев переехали жить к ее младшему сыну принцу Эндрю и его экс-супруге Саре Йоркской.
Напомним, недавно мы вспоминали, каким было любимое угощение королевы Елизаветы II к чаю.
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