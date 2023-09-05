Милые фото из детства: какой мы помним королеву Елизавету II

В 2026 году королева Елизавета II могла бы отпраздновать свое 100-летие. Монарх не дожила до этого дня четыре года.

В преддверии первой годовщины со дня смерти королевы Великобритании Елизаветы II мы решили вспомнить некоторые ее детские фотографии. Уверенны, они не оставят вас равнодушными.

Маленькая принцесса Елизавета / Фото: Getty Images

Этот кадр было сделано в мае 1926 года (принцесса Елизавета родилась 21 апреля 1926 года). Ей всего месяц от роду. На снимке она запечатлена со своей мамой, Елизаветой, герцогиней Йоркской.

Маленькая принцесса Елизавета с мамой / Фото: Getty Images

Эта редкая фотография принцессы Елизаветы была сделана во время ее первой прогулки 9 октября 1926 года в замке Гламис в Шотландии. На момент ее рождения ее дедушкой был король Георг V, а ее дядя, принц Уэльский Эдуард, был наследником престола.

Маленькая принцесса Елизавета / Фото: Getty Images

А здесь принцессе уже 10 лет. Елизавета запечатлена с двумя собаками корги в своем доме на Пикадилли, 145, в Лондоне. Фото было сделано в июле 1936 года. За год до коронации ее отца короля Георга VI, который взошел на престол после отречения старшего брата.

Маленькая принцесса Елизавета / Фото: Getty Images

В том же июле 1936 года в том же месте принцесса запечатлена со своими домашними корги Джейн и Дуки. Всю последующую долгую жизнь Елизавета любила и разводила собак породы корги и дорги. После ее смерти двое ее питомцев переехали жить к ее младшему сыну принцу Эндрю и его экс-супруге Саре Йоркской.

Маленькая принцесса Елизавета / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы вспоминали, каким было любимое угощение королевы Елизаветы II к чаю.

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