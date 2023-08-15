Милые фото разных лет: единственной дочери королевы Елизаветы II сегодня исполняется 73 года

Принцесса Анна родилась 15 августа 1950 года и стала вторым ребенком и единственной дочерью королевы Елизаветы II и принца Филиппа.

Мы собрали несколько кадров на которых принцесса Анна запечатлена со своими родственниками и не только именно в день своего рождения, но в разные года.

На этом снимке Анне пять лет. Она идет рука об руку со своей тетей, принцессой Маргарет, а принц Чарльз следует за ней, когда они покидают королевскую яхту "Британия" в Абердине, Шотландия. В Балморале семье проводила летние каникулы каждое лето.

Принцесса Анна со своей тетей принцессой Маргарет / Фото: Associated Press

А здесь на фото Анна старше на год. В этот день она обедала с принцем Чарльзом и принцессой Маргарет на пляже Южного Уиста, одного из западных островов Шотландии. Пока шел пикник, королева Елизавета II и герцог Эдинбургский путешествовали по острову. Королевская семья путешествовала по западным островам на борту королевской яхты "Британия".

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

А это семейное фото с каникул в Шотландии. Королева Елизавета II и герцог Эдинбургский со своими детьми принцем Чарльзом и принцессой Анной играют с питомцем корги королевы. Фото сделано в 1955 году.

Принцесса Анна со своими родителями и старшим братом Чарльзом / Фото: Associated Press

На этой фотографии имениннице принцессе Анне уже 13 лет. Она позирует в униформе первой роты девушек-гидов Букингемского дворца в центральном зале дворца в Лондоне.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

А это фото было сделано в честь 16-летия принцессы. Анна позирует для фото в день рождения в библиотеке Букингемского дворца в Лондоне.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

В августе праздновала свой день рождения и тетя принцессы Анны – принцесса Маргарет. Сестра королевы Елизаветы II скончалась в 72 года.

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