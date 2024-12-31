Милые кадры: королева Рания показала, как снимали их семейный фотосет

Вчера Иорданская королевская семья поделилась фотографией в преддверии Нового года.
Фото опубликовали в своих Instagram аккаунтах король Абдалла II и королева Рания. Супруги были запечатлены в окружении своих четверых детей, а также невестки (принцессы Раджвы) и зятя (Джамиля Термиотиса).
Позже в Instagram королева Рания поделилась видео и показала, как снимали эти семейные кадры.
"Желаем вам всем благословенного и мирного предстоящего года", - написала в подписи под видео Ее Величество.
Напомним, ранее мы показывали, какой милой фотографией в преддверии Нового года поделились принцесса Раджва и кронпринц Хусейн, на которой семья была запечатлена с маленькой дочерью принцессой Иман.
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