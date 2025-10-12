Милые кадры: Меган Маркл опубликовала новые фото и видео со своей дочерью Лилибет

Меган Маркл с дочерью Лили / © Instagram Меган Маркл

44-летняя герцогиня Сассекская опубликовала в Instagram пост, на котором она показала один из самых личных снимков своей дочери принцессы Лилибет.

Отмечая Международный день девочек, учрежденный Организацией Объединенных Наций в 2011 году в честь женщин по всему миру, Меган поделилась фотографией себя и своей четырехлетней дочери, а также видео с Лилибет.

Меган Маркл с дочерью Лилибет / © Instagram Меган Маркл

«Всем девочкам — этот мир принадлежит вам. Делайте все возможное, чтобы защитить свои права, высказывайте свое мнение, поддерживайте друг друга», — написала Меган в подписи к своему посту.

«Мы сделаем то же самое для тебя. Это наше право и наша обязанность. Иди и возьми их, девочка! 🏃‍♀️ С Международным днем девочек», — добавила герцогиня.

На опубликованной фотографии Меган держит Лилибет за руку, когда они вместе стоят на улице, предположительно в саду их дома в Монтесито. Меган одетая в светлые брюки и рубашку, она босиком, ее волосы собраны в пучок, а на голове солнцезащитные очки. Лилибет одета во все розовое, она тоже босиком и стоит традиционно спиной к камере. В руках у нее маленькая розовая сумка, также на фото хорошо видны рыжие длинные волосы.

На видео, которым поделилась Меган, видно также, как ее дочь Лилибет бегает на улице в солнечный день босиком.

Принцесса Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Также на днях, напомним, Меган показала милое видео с мужем Гарри и поблагодарила его.