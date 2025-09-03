Милые прозвища детей Уэльских: как Джорджа, Шарлотту и Луи называют одноклассники в школе

Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта / © Associated Press

Сегодня, 3 сентября, их отпрыски — принцы Джордж и Луи, а также принцесса Шарлотта — вернулись за школьные парты. Увы, фотографиями этого торжественного момента принц и принцесса Уэльские с публикой не поделились, как это было несколькими годами ранее.

Не секрет, что трое детей пары являются одними из самых известных детей в мире, но их родители делают все возможное, чтобы у них было как можно более нормальное детство. Сообщается, что пара стремится к тому, чтобы их дети не отходили от привычной жизни, и делает все возможное, чтобы они просто наслаждались своим детством.

ПРинцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта / © Getty Images

В школе у детей также есть имена и прозвища, которыми их именуют одноклассники. К примеру, Шарлотту называли Шарлоттой Кембриджской, когда она училась в школе Томаса Баттерси, а теперь, когда она учится в Ламбруке ее называют Шарлоттой Уэльской или просто Лотти (так ее называют и родители), пишет express.co.uk.

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

А вот ее старшего брата принца Джорджа одноклассники называют PG Tips — это отсылка к его имени и дань уважения британскому бренду чая.

Принц Джордж / © Getty Images

В 2023 году принц Луи был нежно назван своей мамой Кейт «Лубугсом», когда они вместе работали волонтерами в скаутском лагере в честь коронации короля Чарльза, но не известно, как мальчика зовут его одноклассники. Впрочем, нет никаких сомнений в том, что в школе 7-летний принц имеет много друзей, так как он по природе своей очень общительный.