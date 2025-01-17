Милые редкие кадры: как выглядели принцессы Елизавета и Маргарет в детстве

У принцесс Елизаветы и Маргарет было самое обычное детство насколько это возможно ровно до того момента, пока дядя сестер – король Эдуард VIII не объявил о своем решении отречься от престола, а его место занял отец принцесс – король Георг VI.
Мы нашли очень милые детские снимки принцессы Елизаветы и ее младшей сестры принцессы Маргарет, сделанные на территории знаменитого особняка Royal Lodge, где сейчас живет герцог Йоркский (средний сын Елизаветы II).
Фото датировано 1933 годом, сестры Йоркские (Елизавете было 7, а Маргарет 3 года) запечатлены у дверей Валлийского дома, миниатюрного дома, подаренного им народом Уэльса на территории Royal Lodge в Виндзоре. Обе девочки одеты в милые платья и с похожими прическами.
На другом снимке 7-летняя принцесса Елизавета играет с куклой, которая находится в маленькой детской игрушечной коляске.
Напомним, ранее мы уже показывали вам фотографии маленькой Елизаветы от совсем младенческих ее снимков до более старшего возраста.
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