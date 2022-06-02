Милые шалости детей и Елизавета II в окружении родственников: как прошел парад Trooping the Colour

Милые шалости детей и Елизавета II в окружении родственников: как прошел парад Trooping the Colour

96-летняя королева празднует свое 70-летие на троне в компании королевской семьи. Она приветствовала подданных с балкона Букингемского дворца. А рядом с ней находился двоюродный брат - герцог Кентский.

Сегодня в Великобритании празднуют историческое событие – 70-летие царствования королевы Елизаветы II. В честь монарха провели парад Trooping the Colour, а сама королева приветствовала подданных с балкона Букингемского дворца и даже прослезилась.

Парад Trooping the Colour в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Рядом с ней были старшие работающие члены королевской семьи, включая принца Чарльза и его жену Камиллу, герцогиню Корнуольскую, а также принца Уильяма и герцогиню Кембриджскую вместе с тремя детьми.

Парад Trooping the Colour в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Особенно позабавили кадры с детьми. 4-летнему принцу Луи, видимо, было очень шумно на параде, и он закрывал руками уши. Также фотографы засняли, как королева, наклонившись к правнуку, что-то говорила ему, а герцогиня Кейт стояла рядом и мило улыбалась.

Принц Луи / Фото: Associated Press

Парад Trooping the Colour в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Королеву также сопровождали сын принц Эдвард и его жена Софи, графиня Уэссекская, а также двое их взрослых детей: леди Луиза и Джеймс, виконт Северн. Принцесса Анна и ее муж Тимоти Лоуренс, а также брат герцог Кентский.

Парад Trooping the Colour в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Не появились на балконе, как и было объявлено заранее, принц Гарри и Меган, герцогиня Сассекская, и принц Эндрю, герцог Йоркский. Потому что они больше не являются работающими членами семьи. Но во дворце Меган и Гарри присутствовали в этот день.

Парад Trooping the Colour в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Напомним, в Британии сегодня первый день праздничных мероприятий в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Парад Trooping the Colour в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Парад Trooping the Colour в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Парад Trooping the Colour в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

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