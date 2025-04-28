Милые слова принца Гарри о принцессе Кейт в день ее свадьбы с Уильямом: что он сказал

Свадьба Кейт и Уильяма Уэльских / © Associated Press

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Кейт шла к алтарю в невероятно красивом платье из кружева от Alexander McQueen, и, кажется, вполне держала самообладание, когда ее отец Майкл Миддлтон вел ее в тот день к алтарю аббатства.

Принц Гарри в день свадьбы своего старшего брата исполнял роль шафера. Стоя у алтаря вместе с Уильямом, который изрядно волновался, Гарри затем повернулся к брату и сказал: «Вот, теперь она здесь». Принц Уильям не вздрогнул при этом замечании и продолжал смотреть вперед.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в день их свадьбы в 2011 году / © Associated Press

«Что ж, она выглядит прекрасно, я могу тебе сказать», — прошептал Гарри.

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А когда Кейт дошла до алтаря, Уильям произнес ей: «Ты выглядишь прекрасно. Ты выглядишь прекрасно», — цитирует слова принца Daily Mail.

Почувствовав волнение своего тестя, Уильям повернулся к Майклу и, как пишет Кейт Николл в своей книге «Кейт: будущая королева», сказал: «У нас должно быть просто небольшое семейное мероприятие».

Их свадьба была одной из самых грандиозных королевских торжеств этого столетия. А бабушка Уильяма — королева Елизавета II — была очень довольна церемонией.

Свадьба Кейт и Уильяма в 2011 году / © Associated Press

«Это было превосходно», — сказала тогда Елизавета II своему мужу — принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому, также присутствовавшему на свадьбе.

Напомним, в этом году свою годовщину Кейт и Уильям проведут в поездке, следуя примеру короля Чарльза и королевы Камиллы.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в день своей свадьбы в 2011 году / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press