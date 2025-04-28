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Милые слова принца Гарри о принцессе Кейт в день ее свадьбы с Уильямом: что он сказал
29 апреля исполняется 14 лет с тех пор, как Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма в присутствии 1900 гостей в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, а также еще двух миллиардов человек, наблюдавших за церемонией перед телевизорами.
Кейт шла к алтарю в невероятно красивом платье из кружева от Alexander McQueen, и, кажется, вполне держала самообладание, когда ее отец Майкл Миддлтон вел ее в тот день к алтарю аббатства.
Принц Гарри в день свадьбы своего старшего брата исполнял роль шафера. Стоя у алтаря вместе с Уильямом, который изрядно волновался, Гарри затем повернулся к брату и сказал: «Вот, теперь она здесь». Принц Уильям не вздрогнул при этом замечании и продолжал смотреть вперед.
«Что ж, она выглядит прекрасно, я могу тебе сказать», — прошептал Гарри.
А когда Кейт дошла до алтаря, Уильям произнес ей: «Ты выглядишь прекрасно. Ты выглядишь прекрасно», — цитирует слова принца Daily Mail.
Почувствовав волнение своего тестя, Уильям повернулся к Майклу и, как пишет Кейт Николл в своей книге «Кейт: будущая королева», сказал: «У нас должно быть просто небольшое семейное мероприятие».
Их свадьба была одной из самых грандиозных королевских торжеств этого столетия. А бабушка Уильяма — королева Елизавета II — была очень довольна церемонией.
«Это было превосходно», — сказала тогда Елизавета II своему мужу — принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому, также присутствовавшему на свадьбе.
Напомним, в этом году свою годовщину Кейт и Уильям проведут в поездке, следуя примеру короля Чарльза и королевы Камиллы.