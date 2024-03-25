Милый кадр: принцесса Евгения показала новое фото с младшим сыном Эрнестом

По случаю праздника принцесса Йоркская поделилась в своем блоге в Instagram новым снимком, на котором запечатлена с младшим сыном Эрнестом. Евгения поднимает маленького мальчика на руках вверх. В подписи к снимку она написала:

«Самый лучший подарок - это мои мальчики... поэтому в этот день рождения я ценю семью и близких», - добавив к подписи три красных сердца.

Одета принцесса Йоркская на фото в платье в рубчик от Reiss, а у нее на голове кремовый ободок Emily-London Headwear, на шее несколько золотых цепей, а в ушах серьги с изумрудными камнями.

У Евгении и ее мужа Джека Бруксбэнка двое сыновей – старший сын Август и младший Эрнест.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / Фото: Instagram принцессы Евгении

Напомним, в день рождения Евгении мы рассказывали вам десять фактов о внучке королевы Елизаветы II.

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