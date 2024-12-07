Милый мальчик: принц Луи растрогал королевских поклонников своим письмом бабушке и дедушке

У маленького принца отличные отношения с бабушкой и дедушкой. Фотографам удалось разглядеть трогательную записку, которую мальчик посвятил им.
6 декабря в Вестминстерском аббатстве состоялся ежегодный рождественский концерт колядок Together at Christmas, которые организовывает принцесса Уэльская. Мероприятие проводится в преддверии праздников, но транслируется по британскому телевидению перед самим Рождеством.
Кэтрин посещает концерт ежегодно, как и ее большая семья и друзья. В этом году с ней вновь были муж Уильям и трое их прекрасных детей - Джордж, Шарлотта и Луи.
Одной из частей мероприятия было то, что гости концерта могли оставить на специальном "Дереве доброты" послания в знак признательности тому, кто поддержал их в этом году.
Свои записки написали и дети пары. Однако если Джордж и Шарлотта держали письма так, чтобы их было не разглядеть, то 6-летний Луи не очень переживал из-за конфиденциальности и фотографам удалось сфотографировать его записку.
"Спасибо бабушке и дедушке, потому что они играли со мной в игры", - было написано от руки в послании принца.
Вероятно, Луи имел в виду родителей Кэтрин - Майкла и Кэрол Миддлтон, которые также побывали не этом праздничном концерте.
Читайте также:
- Приехали поддержать Кейт: принц Уильям с детьми в стильных образах появились в Вестминстерском аббатстве
- Принц Уильям рассказал о новом увлечении его младшего сына Луи: что это
- Когда Уильям станет королем: какой титул может унаследовать его младший сын - принц Луи