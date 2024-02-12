Милый момент: фото со свадьбы Меган и Гарри, которое растрогало публику

В этом году герцог и герцогиня Сассекские отпразднуют шестую годовщину со дня своей свадьбы.

Мы нашли фото, которое не публиковали раньше с того знаменательного дня, когда принц Гарри взял в жены американскую актрису Меган Маркл.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Кадр был сделан в карете, когда пара вышла из часовни Святого Георгия в Виндзоре, чтобы проехаться по улицам Виндзора после свадебной церемонии и поприветствовать людей, которые пришли на них посмотреть.

В карете Гарри и Меган поцеловались и это, вероятно, вызвало волну оваций и восторга у публики.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

А недавно, напомним, в соцсетях завирусилось видео, как Чарльз вел Меган к алтарю. Отец Меган Маркл тогда заболел и не смог прилететь на свадьбу дочери. В документальном фильме Netflix герцогиня Сассекская рассказала, каким это было трогательным моментом для нее, что отец ее мужа выразил такую поддержку.

Меган Маркл и король Чарльз III в день свадьбы Гарри и Меган, май 2018 года / Фото: Getty Images

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