Милый жест: Меган Маркл прислала Джилл Байден корзину лимонов

Таким образом герцогиня Сассекская поблагодарила первую леди США за поддержку, когда она надела платье с принтом лимонов от Oscar de la Renta. Ранее такое же платье носила и сама Меган.

После печально известного интервью принца Гарри и Меган Маркл с Опрой Уинфри их поклонники увидели то, что заставило их поверить в то, что Джилл Байден симпатизирует герцогу и герцогине.

На следующий день после того, как в 2021 году в эфир вышло взрывное интервью, первая леди США появилась на публичном мероприятии в платье Oscar de la Renta с лимонным принтом.

Джилл появилась на церемонии вручения наград International Women of Courage ("Храбрая женщина"). Это международная премия, которую Государственный департамент США ежегодно вручает женщинам во всем мире, которые проявили лидерство, мужество, изобретательность и готовность жертвовать ради других, особенно в продвижении прав женщин.

Джилл Байден в платье с лимонами от Oscar de la Renta / Фото: Associated Press

Герцогиня Сассекская носила похожее платье ранее в том же месяце во время записи ролика Stream On. Тогда в видео Меган и Гарри рассказывали о своем подкасте Archwell Audio, который они запустили в 2020 году.

Увидев Джилл в этой платье Меган подумала, что это жест поддержки и решила отправить первой леди корзину лимонов в Белый дом. Как пишет Daily Mail, но что случилось с лимонами после их прибытия в Белый дом не известно, так как офис Байден не ответил на запросы по этому вопросу.

Меган и Гарри

Справедливости ради стоит отметить, что Джилл и ранее носила это платье в лимонный принт. В октябре 2021 года первую леди запечатлели в нем, когда она с семьей возвращалась с уикенда в Уилмингтоне.

Джилл Байден в платье с лимонами от Oscar de la Renta / Фото: Associated Press

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