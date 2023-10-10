Милый жест поддержки: герцогиня Йоркская нашла способ оплатить счета своего экс-мужа принца Эндрю

Недавно мы рассказывали, что король Чарльз пошел на уступки принцу Эндрю и разрешил ему оставаться на неопределенный срок в его доме Royal Lodge, где он живет вместе с бывшей женой Сарой Фергюсон.

Однако дом нуждается в ремонте стоимостью примерно 2 миллиона фунтов стерлингов, а у Эндрю банально таких денег нет. Сара решила организовать прибыльное ток-шоу в Америке, чтобы помочь своему бывшему мужу оплатить его растущие счета.

Сара Йоркская и принц Эндрю / Фото: Getty Images

Телепродюсер Эми Розенблюм рассказала Daily Mail, что в прошлом месяце она встретилась с Сарой Фергюсон в нью-йоркском отеле Regency и обсудила возможные форматы проекта. Госпожа Розенблюм - одна из самых уважаемых фигур на американском телевидении, которая долгое время была продюсером самой популярной программы Today Show на канале NBC.

"Сара сказала мне: "Я хочу шоу! Я хочу шоу!. Я снималась с ней в пилотном проекте около 15 лет назад. Нам противостояла Эллен ДеДженерес, и в конечном итоге они выбрали Эллен. Но Сара была действительно хороша, когда мы снимали пилотную серию. С тех пор мы дружим", - рассказала продюсер.

Эми Розенблюм отказалась комментировать конкретные предложения, которые, возможно, находятся в стадии разработки. Но инсайдер телеканала ABC, входящего в состав гигантской Disney Studios, сказал: "Ферги могла бы рассчитывать на заработок около 2 миллионов фунтов стерлингов в год, но эта цифра значительно возрастет, если ее шоу станет хитом. Она всегда пользовалась большим успехом в Америке. Она никогда не была слишком горда, чтобы рекламировать что-либо. Американцы уважают тех, кто суетится".

Эллен Дедженерес / Фото: Associated Press

Источник ABC сообщил: "Эллен ушла на пенсию, поэтому на рынке образовался пробел".

Напомним, Эллен Дедженерес вела свое шоу в течение 19 лет, пока не ушла в отставку в прошлом году. Она заработала состояние, превышающее 100 миллионов фунтов стерлингов, и дружит с герцогом и герцогиней Сассекскими, которые являются ее соседями в Монтесито.

Сара Йоркская / Фото: Associated Press

А вот Сара Йоркская хочет помочь профинансировать основные работы по техническому обслуживанию Royal Lodge на сумму 2 миллиона фунтов стерлингов в Большом Виндзорском парке, где она живет вместе с бывшим мужем. Поступок Сары восхищает, особенно в свете того, что она сама недавно перенесла операцию по удалению рака молочной железы и проходила реабилитацию.

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