Милый жест: принцесса Кейт сделала подарок благотворительной организации

Организация TAG Youth, базирующаяся в Хэме опубликовала сообщение в социальных сетях в эти выходные, написав, что 42-летняя принцесса Уэльская Кейт подарила им елку и они будут украшать ее в ближайшие дни.

"Мы рады сообщить, что получим рождественскую елку от Ее Королевского Высочества принцессы Уэльской. Мы примем доставку елки через несколько дней, и у молодых людей будет возможность помочь ее украсить", - говорится в их сообщении в Instagram.

Принцесса Кейт, фото: instagram.com/tagyouthclub

Благотворительная организация TAG Youth стремится создать "безопасную и увлекательную среду для людей с ограниченными возможностями или особыми потребностями, где они могут встречаться с друзьями, принимать участие в интересных мероприятиях и приобретать социальные и жизненные навыки. Цель проекта "TAG Youth" — расширение прав и возможностей и оптимизация потенциала молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет, в то время как проект "TAG Juniors" работает с людьми в возрасте от 8 до 14 лет.

Также ранее мы рассказывали, что принцесса Уэльская написала письмо гостям своего рождественского концерта Together at Christmas, в котором написала о своих размышлениях о важности любви, сочувствии и о том, как сильно мы нуждаемся друг в друге в самые трудные времена.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

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