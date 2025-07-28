Милый жест принца Уильяма в адрес дочери Шарлотты на стадионе: королевский эксперт расшифровала его

Принц Уильям и принцесса Шарлотта / © Getty Images

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Шарлотта была рада появиться на финале женского чемпионата Европы, где команда Англии одержала победу.

Когда сборной Англии вручали трофей, принц Уэльский и 10-летняя принцесса Шарлотта были запечатлены в искренних объятиях, а эксперт по языку тела Джуди Джеймс проанализировал «силу связи» между отцом и дочерью.

Принц Уильям и принцесса Шарлотта / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Эксперт отметила, что этот редкий момент продемонстрировал «общую радость» пары, что свидетельствует о мощной силе спорта, объединяющего их.

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В комментарии The Mirror Джуди сказала:

«В их присутствии можно увидеть признаки общей радости и благоговения, когда они склонились друг над другом в ожидании вручения трофеев. Он обнимает дочь за плечи, а она скрестила ноги, глядя на отца. Это редкий момент для любого члена королевской семьи, демонстрирующий уравновешивающую силу спорта, влияющую на каждого из них. „Его сдержанные улыбки и восторженные улыбки, когда он вручает медали, показывают, насколько он гордится женщинами и насколько он ими восхищается“.

Принц Уильям и английская спортсменка Лиа Уильямсон / © Associated Press

Проанализировав язык тела Уильяма и Шарлотты на протяжении напряженного матча, Джуди отметила поразительное сходство между отцом и дочерью в том, как они выражали свое волнение, стресс и восторг, наблюдая за победой «львиц» над сборной Испанией, которую приехали поддержать наследная принцесса Леонор и ее сестра София.