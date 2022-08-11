Мини-шорты ей к лицу: поклонники в восторге от нового образа королевы Летиции

Королеву Летицию критиковали, когда она появилась на публике в коротком платье от Zara, и в то же время восхищаются ее новым выходом в миниатюрных шортах от Pimkie.

Вчера королева с семьей попала под прицелы уличных фотографов в Пальма-де-Майорке. Рассмотрим ее образ в деталях.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

49-летняя Летиция была одета в шорты французского бренда Pimkie, которые стоят всего 8 фунтов стерлингов. Ее Величество сочетала шорты с простой белой рубашкой и новыми эспадрильями с логотипом BOSS на джутовой подошве стоимостью 129 фунтов стерлингов.

На плече у Летиции была большая тканевая сумка-шоппер с кожаными ручками Feel Mallorcs Ikat, которая стоит 58 фунтов стерлингов.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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Королева Летиция также надела солнцезащитные очки в массивной круглой оправе от Carolina Herrera, которые стоили 189 евро – самый дорогой элемент ее образа в этот раз.

Королевские поклонники пришли в восторг и похвалили Летицию в социальных сетях за образ: "Летиция такая шикарная. Мне так нравится ее стиль", "Это очень милые шорты", "Летиция выглядит потрясающе в этих шортах по выгодной цене".

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Испанская королева отлично выглядит в шортах и, возможно, даже вдохновлялась герцогиней Кембриджской, которая также недавно блистала на публике в коротких шортах.

Напомним, ранее мы рассматривали выходы выходы королевы Летиции в мини-платьях.

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