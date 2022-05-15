Минус еще одна: где еще нашли и арестовали виллу Абрамовича

Мы продолжаем следить за тем, как путинские олигархи теряют свои активы, благодаря действиям наложенных на них санкций.

На этот раз недвижимость у Романа Абрамовича нашли в Португалии.

Алмансил - это город, в котором построены шикарные виллы и где расположены одни из самых лучших гольф-полей в Европе. Гольф-поля курорта Кинта-ду-Лаго являются частью природного парка Риа-Формоза с красивейшим ландшафтом. Также в городе есть отличный и довольно большой футбольный стадион. Именно там у Романа Абрамовича была шикарная вилла, стоимость которой оценивают в 10 миллионов долларов.

Кинта-ду-Лаго, Алмансил, Алгарве, Португалия / Фото: Getty Images

Недавно, как сообщает португальская газета Publico, власти Португалии арестовали этот особняк. Оказалось, что за 15 дней до начала широкомасштабного вторжения России в Украину компания Millhouse Views LLC, которую контролирует инвестиционный холдинг Абрамовича, пыталась продать виллу.

О готовящейся сделке узнала португальская банковская госкорпорация Caixa Geral de Depósitos и передала сведения полиции. С 25 марта регистрация собственности в Алгарви была заморожена по требованию МИД Португалии.

Таким образом путинский олигарх лишился еще 10 миллионов долларов, которые ему сейчас совсем бы не помешали. Ходят упорные слухи, которые конечно категорически опровергают официальные представители Абрамовича, что олигарх сейчас не в состоянии оплачивать даже обслуживающий персонал, своих домов, яхт и самолетов и отчаянно пытается одолжить хоть немного наличных денег у бывших друзей. Ведь, по данным New York Post, Абрамовичу приходится тратить 750 000 долларов в неделю на заработную плату сотрудников — это почти 38 миллионов долларов в год.

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Также Абрамовичу пришлось продать свой футбольный клуб "Челси" — причем от этой продажи путинский олигарх не получил ни копейки. Правительство Великобритании разрешило продажу только после того, как убедилось в том, что Абрамович в конечном итоге не получит никаких доходов.

По условиям сделки вся прибыль от продажи была направлена на благотворительные цели и вложена в развитие клуба.

Сумма сделки - 5,2 миллиарда долларов. Из них 3,08 миллиарда были переведены на благотворительные цели. Оставшиеся 2,16 миллиарда вложат в развитие клуба.

Вот уж действительно, можно бесконечно смотреть на то, как путинские олигархи теряют свои деньги, виллы, яхты и самолеты.

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