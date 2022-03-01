Мир моды поддерживает Украину: модель вышла на подиум с флагом нашей страны

Весь мир сейчас поддерживает Украину и украинский народ, которые борются с вторжением России в мирные города нашей страны.

Во время Недели моды в Вашингтоне в знак солидарности с Украиной на международном показе кутюрных коллекций модель вышла на подиум в черном бандажном платье, держа над головой флаг Украины.

Модель с флагом Украины / Getty Images

Президент Украины также поблагодарил чету Кембриджских - принца Уильяма и его супругу Кейт за поддержку Украины. С членами британской королевской семьи чета Зеленских встречалась в 2020 году, а сейчас пост президент опубликовал в Твиттере.

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