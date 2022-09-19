Мир прощается с королевой Елизаветой II: как будут проходить похороны монарха (расписание)

Сегодня в Великобритании будут прощаться с королевой Елизаветой II. Монархом, которая пребывала на троне долгих 70 лет и ушла из жизни на 97 году, 8 сентября, в шотландском замке Балморал.

Подробнее о том, какие мероприятие сегодня нас ждут в Лондоне мы рассказываем в короткой программе.

Гроб королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

6:30 (8:30 по Киеву): двери Вестминстер-Холла, где всю прошлую неделю находился гроб с телом королевы Елизаветы II и публика могла прийти и проститься с монархом, закрыли. С этого момента начались приготовления к похорону.

8:00 (10:00 по Киеву): откроются двери Вестминстерского аббатства, где на службе соберутся высокопоставленные гости, которые были приглашены на похороны и члены королевской семьи, которые не участвуют в процессии от Вестминстер-Холла

10:30 (12:30 по Киеву): гроб королевы будет помещают на лафет и примерно в 10:45 (12:45) его повезут к Вестминстерскому Аббатству. Король Чарльз III, принц Уильям, принц Гарри, Питер Филлипс и, возможно, другие родственники, будут идти за гробом. Сопровождать его будет военный оркестр.

10:52 (12:52 по Киеву): гроб с телом монарха занесут в Вестминстерское Аббатство.

11:00 (13:00 по Киеву): начнется служба, которая закончится в 11:55 (13:55) минутой молчания по всей Великобритании.

12:15 (14:15 по Киеву): гроб возвращают на лафет и начнется процессия к Веллингтонской арке. За гробом пойдут король Чарльз III и королева-консорт Камилла, принц и принцесса Уэльские и их старшие дети – принц Джордж и принцесса Шарлотта и другие члены королевской семьи.

13:00 (15:00 по Киеву): процессия доберется до места и оттуда гроб на катафалке повезут в Виндзор. Члены семьи отправятся следом на машинах.

15:25 (17:25 по Киеву): в часовню Святого Георгия прибудут члены семьи.

16:00 (18:00 по Киеву): начнется служба для семьи и сотрудников дворца и королевы Елизаветы II, ее проведет архиепископ Кентерберийский.

Перед последним гимном корону, скипетр и державу перенесут с гроба на алтарь. В конце церемонии гроб опустится в Королевский склеп, как это было с принцем Филиппом, мужем королевы.

16:30 (18:30 по Киеву): служба завершится.

19:30 (21:30 по Киеву): состоится церемония погребения, на которой будут присутствовать только члены семьи. Гроб с телом Елизаветы II будет перемещен в семейную часовню короля Георга VI, где покоится отец Елизаветы II - король Георг VI, королева-мать Елизавета и сестра принцесса Маргарет. Туда же переместят и гроб принца Филиппа.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Фото: Associated Press

Трансляцию с похорон королевы Елизаветы II проведет ВВС, она будет доступна зрителям со всего мира.

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