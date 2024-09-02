Мириться не собираются: стали известны подробности встречи принцев Уильяма и Гарри

Викарий, который проводил траурный прием по лорду Роберту Феллоузу, сказал, что не помнит, чтобы видел, как королевские братья разговаривали друг с другом. Принц Гарри вылетел из своего дома в США, чтобы присоединиться к брату в церкви Святой Марии в Снеттишеме, Норфолк, а поминальная служба по их дяде, который был шурином принцессы Дианы, прошла недалеко от королевского поместья Сандрингем.

Джейн Феллоуз, принц Гарри и Чарльз Спенсер / Фото: Getty Images

"Только когда я приветствовал прихожан на выходе, принц Уильям пожал мне руку, а затем очень быстро после этого и принц Гарри сделал то же самое. Это был сюрприз, но действительно очень приятный сюрприз, что они оба пришли", - рассказал преподобный Танси The Sun.

Он также прокомментировал отсутствие взаимодействия между двумя братьями на последовавшем приеме, сказав: "Я не помню, чтобы они разговаривали друг с другом, но с ними общалось много членов семьи и друзей".

Ранее мы писали, что принц Гарри вылетел из Калифорнии тайно, его визит не освещался прессой, так как заранее была информация о том, что герцог не поедет на похорон дяди, чтобы не встречаться со своим старшим братом лицом к лицу.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

Говоря о службе, преподобный Танси сказал: "Это была прекрасная служба, и было много людей, которые хотели присутствовать на ней для человека, которого действительно уважали в деревне. Не было большим шоком, что Уильям был там, так как это всегда было возможно, но я полагаю, что это было скорее сюрпризом, что приехал Гарри. Уходя, они оба сказали спасибо за службу, и я поблагодарил их за то, что они пришли".

Напомним, Лорд Феллоуз, супруг Джейн Спенсер (тети Уильяма и Гарри, родной сестры их матери Дианы), скончался 29 июля в возрасте 82 лет.

Принц Гарри, который в следующем месяце отметит свое 40-летие, почти не разговаривал со своим братом с тех пор, как в 2020 году принял решение уйти с поста старшего действующего члена королевской семьи.

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