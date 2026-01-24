Мишель Обама ошеломила стройностью на новом фото

Мишель Обама

Мишель Обама недавно отпраздновала свой день рождения. Ей исполнилось 62 года. По этому случаю экс-первая леди опубликовала в Instagram свое новое фото, под которым она поблагодарила своих подписчиков за поздравления:

«Я хотела воспользоваться минуткой, чтобы поблагодарить вас всех за такие невероятно милые и трогательные поздравления с днем рождения в течение выходных! Ваша доброта — в каждом посте, сообщении и звонке — действительно сделала мой день. Чувствую такую благодарность и любовь, начиная этот следующий год жизни», — написала Мишель в посте.

Мишель Обама

На фотографии Обама предстала в красном вязаном жилете, белой рубашке в серую полоску и темно-синих джинсах. У нее была прическа с косичками, собранная в высокий хвост и макияж с пышными накладными ресницами. Уши Мишель украсила бриллиантовыми серьгами, а на жилетке была брошка с камнями.

Мишель очень заметно похудела и сейчас она просто впечатляет своей стройностью.

