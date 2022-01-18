Мишель Обама отпраздновала день рождения, а ее муж запостил в Сети их потрясающий пляжный снимок

Мишель Обама отпраздновала день рождения, а ее муж запостил в Сети их потрясающий пляжный снимок

17 января бывшей первой леди США – Мишель Обаме - исполнилось 58 лет.

По этому поводу ее супруг экс-президент США Барак Обама опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен вместе с супругой. Они позируют на балконе на закате, на фоне прекрасного вида на море, Барак нежно целует жену в щеку.

Подпись к фото гласит: "С днем рождения, Мишель. Моя любовь, мой партнер, мой лучший друг...".

Мишель была одной из первых, кто прокомментировал сообщение, она оставила в комментариях смайлик с поцелуем и красное сердце.

У себя в блоге первая леди запостила видео, где танцует возле огромного торта со свечами и написала: "Вот и мои 58! Большое спасибо за вашу любовь. Отправляли ли вы текстовые сообщения, электронные письма или публиковали сообщения в социальных сетях, каждое сообщение о дне рождения, которое я получила сегодня, очень много значило для меня. Я так благодарна, что так много людей поддерживают меня. С нетерпением жду, что приготовил этот наступающий год", - написала Мишель.

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