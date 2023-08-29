Мишель в джинсовом платье, а Барак в белой рубашке: супруги Обама сходили на теннис

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель посетили открытие Открытого теннисного турнира США в Нью-Йорке.
Барак Обама и экс-первая леди Мишель Обама находились на трибунах стадиона Артура Эша, чтобы наблюдать за победой Коко Гауфф в первом раунде Открытого чемпионата США в понедельник вечером. Супругов сфотографировали в президентской ложе.
59-летняя Мишель была в джинсовом платье и черном болеро. У нее на лице был макияж, волосы, заплетенные в косички, Обама заколола, а также надела серьги кольца и надела несколько браслетов на запястье.
Ее муж Барак надел белоснежную рубашку, у которой закатал рукава и серые брюки. На турнире пара отлично провела время.
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