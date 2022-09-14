Мистическая двойка: смерть Елизаветы II и другие события в королевской семье, связанные с этой цифрой

Много трагических событий в королевской семье было связано с цифрой два.

Когда умер принц Филипп, герцог Эдинбургский, мы рассказывали вам о мистике цифры 9. Дату смерти принца Филиппа называли роковой. Он ушел из жизни 9 апреля, в 99 лет и на 99-й день от начала года. Проанализировав некоторые события в королевской семье, мы выяснили, что многие их них были связаны с цифрой 9.

Король Чарльз III и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Теперь же после кончины королевы Елизаветы II мы стали говорить о другой мистической цифре – 2. Королевский поклонник @Britishroyal_fc, который ведет фан-страницу о королевской семье, раскрыл целый ряд дат, которые вызывают беспокойство.

В блоге в TikTok разместили слайд-шоу из исторических снимков королевской семьи вместе с "жутко" похожими датами, которые на них повлияли.

Видео подробно описывает длинный список королевских смертей, все из которых имеют, казалось бы, судьбоносное число, поскольку король Георг VI - отец королевы Елизаветы II - умер в 1952 году, его брат и отреченный король Эдуард VIII, который умер в 1972 году.

Принцесса Маргарет и королева-мать также скончались в 2002 году, а теперь и королева Елизавета скончалась в 2022 году.

Кроме того, королевскую семью преследуют не только смерти в годы, отмеченные цифрой два. Разводы и другие драматические события также преследовали государя в такие же совпадающие даты. В 1992 году распались три королевских брака (принц Чарльз и принцесса Диана, принц Эндрю и Сара Фергюсон, принцесса Анна и ее первый муж Марки Филиппс), а также случился ужасный пожар в Виндзорском замке.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Сегодня, в 14:22 по Лондону гроб с телом королевы Елизаветы II отправится в Вестминстер-холл, где она будет находиться в течение четырех дней перед тем, как в понедельник начнутся государственные похороны монарха.

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