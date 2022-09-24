Мистика в королевской семье: почему цифры "два" и "девять" считают роковыми для королевы Елизаветы II

Цифра "два" всегда приносила какие-то неприятности британской королеве. Оказалось, что с этой цифрой связаны не только личные трагические события Елизаветы II.

Ранее мы уже рассказывали о мистической для королевы двойке. Ее отец король Георг VI умер в 1952 году, его брат и отреченный король Эдуард VIII (дядя королевы) умер в 1972 году, а сама монарх скончалась в 2022 году.

Королева Елизавета II на похоронах отца короля Георга VI / Фото: Getty Images

Также в 2002 году скончалось еще два близких для королевы человека – ее мать Елизавета Боуз-Лайон, известная, как королева-мать Елизавета, и младшая сестра монарха – принцесса Маргарет.

А в 1992 году случился масштабный пожар в Виндзорском замке, который в последние годы жизни Елизаветы II стал ее любимой резиденцией, а также последним пристанищем для ее мужа принца Филиппа.

А что же девятка?

Цифра девять также мистическим образом связана с британской королевской семьей.

Муж Елизаветы II – принц Филипп ушел из жизни 9 апреля, в 99 лет и на 99-й день от начала года. Герцог Эдинбургский родился 10 июня 1921 года, в дате рождения всего одна девятка, а ушел из жизни 9.04.2021 года и, если сложить все эти цифры, получится та самая девятка.

Принц Филипп / Фото: Associated Press

А еще 9 апреля 2002 года королева Елизавета II хоронила свою мать Елизавету Боуз-Лайон, она умерла в возрасте 101 год и 8 месяцев 30 марта 2002 года. И в этот же день 9 апреля только в 2005 году во второй раз женился сын королевы – король Чарльз III. Странный выбор даты не правда ли?

Также 9 февраля ушла из жизни сестра Елизаветы II – принцесса Маргарет. А похороны принцессы состоялись 15 февраля 2002 года, в 50-ю годовщину похорон ее отца и отца королевы Елизаветы II – короля Георга VI.

Принцесса Маргарет / Фото: Associated Press

Напомним, что все пятеро членов семьи – король Георг VI, его супруга Елизавета, дочь Елизавета II и ее муж принц Филипп захоронены в Мемориальной часовне Святого Георгия в Виндзоре в одном склепе. А принцесса Маргарет была кремирована и захоронена в том же склепе, но немного в другом месте. Как именно выглядит место погребения королевы и ее родственников мы показывали на фото.

Часовня короля Георга VI, место погребения королевы Елизаветы II, ее мужа Филиппа, сестры Маргарет и родителей

Сегодня была опубликована фотография новой плиты, установленной в Мемориальной часовне короля Георга VI после захоронения там Ее Величества королевы Елизаветы и ее мужа принца Филиппа. На плите указаны имена Георга VI и его супруги Елизаветы, а также их старшей дочери королевы Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа. Имена разделены звездой Ордена Подвязки, что обозначает, что все четверо были членами Ордена Подвязки.

A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.



The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27 — The Royal Family (@RoyalFamily) September 24, 2022

А сама часовня Святого Георгия была заказана королевой Елизаветой II в 1962 году как место захоронения ее отца и была спроектирована Джорджем Пейсом. Завершен проект был в 1969 году. Со следующей недели место захоронения королевы и ее семьи откроют для посетителей и люди могут отдать дань уважения монарху.

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