Мистика в королевской семье: почему цифры "два" и "девять" считают роковыми для королевы Елизаветы II

Цифра "два" всегда приносила какие-то неприятности британской королеве. Оказалось, что с этой цифрой связаны не только личные трагические события Елизаветы II.
Ранее мы уже рассказывали о мистической для королевы двойке. Ее отец король Георг VI умер в 1952 году, его брат и отреченный король Эдуард VIII (дядя королевы) умер в 1972 году, а сама монарх скончалась в 2022 году.
Также в 2002 году скончалось еще два близких для королевы человека – ее мать Елизавета Боуз-Лайон, известная, как королева-мать Елизавета, и младшая сестра монарха – принцесса Маргарет.
А в 1992 году случился масштабный пожар в Виндзорском замке, который в последние годы жизни Елизаветы II стал ее любимой резиденцией, а также последним пристанищем для ее мужа принца Филиппа.
А что же девятка?
Цифра девять также мистическим образом связана с британской королевской семьей.
Муж Елизаветы II – принц Филипп ушел из жизни 9 апреля, в 99 лет и на 99-й день от начала года. Герцог Эдинбургский родился 10 июня 1921 года, в дате рождения всего одна девятка, а ушел из жизни 9.04.2021 года и, если сложить все эти цифры, получится та самая девятка.
А еще 9 апреля 2002 года королева Елизавета II хоронила свою мать Елизавету Боуз-Лайон, она умерла в возрасте 101 год и 8 месяцев 30 марта 2002 года. И в этот же день 9 апреля только в 2005 году во второй раз женился сын королевы – король Чарльз III. Странный выбор даты не правда ли?
Также 9 февраля ушла из жизни сестра Елизаветы II – принцесса Маргарет. А похороны принцессы состоялись 15 февраля 2002 года, в 50-ю годовщину похорон ее отца и отца королевы Елизаветы II – короля Георга VI.
Напомним, что все пятеро членов семьи – король Георг VI, его супруга Елизавета, дочь Елизавета II и ее муж принц Филипп захоронены в Мемориальной часовне Святого Георгия в Виндзоре в одном склепе. А принцесса Маргарет была кремирована и захоронена в том же склепе, но немного в другом месте. Как именно выглядит место погребения королевы и ее родственников мы показывали на фото.
Сегодня была опубликована фотография новой плиты, установленной в Мемориальной часовне короля Георга VI после захоронения там Ее Величества королевы Елизаветы и ее мужа принца Филиппа. На плите указаны имена Георга VI и его супруги Елизаветы, а также их старшей дочери королевы Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа. Имена разделены звездой Ордена Подвязки, что обозначает, что все четверо были членами Ордена Подвязки.
A ledger stone has been installed at the King George VI Memorial Chapel, following the interment of Her Majesty Queen Elizabeth.— The Royal Family (@RoyalFamily) September 24, 2022
The King George VI Memorial Chapel sits within the walls of St George’s Chapel, Windsor. pic.twitter.com/5GdsGoTb27
А сама часовня Святого Георгия была заказана королевой Елизаветой II в 1962 году как место захоронения ее отца и была спроектирована Джорджем Пейсом. Завершен проект был в 1969 году. Со следующей недели место захоронения королевы и ее семьи откроют для посетителей и люди могут отдать дань уважения монарху.
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