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Младшая дочь королевы Летиции и короля Филиппа VI уехала на учебу: появились первые фото

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
448
Время на прочтение
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Младшая дочь королевы Летиции и короля Филиппа VI уехала на учебу: появились первые фото

Инфанта София / Фото: Getty Images

Похоже, у королевы Летиции и короля Филиппа VI настанут скучные будни. Обе дочери королевской пары разъехались по разным учебных заведениям.

Два года назад король и королева провожали старшую дочь Леонор на учебу в Уэльс, а теперь делают то же самое для младшей. 16-летняя инфанта София едет в Великобританию, где два года будет учиться в колледже UWCAtlantic

София выбрала простой и стильный лук для поездки в Британию. Она была одета в черный кроп-топ, клетчатую удлиненную рубашку сверху, кофейные прямые брюки, а также обута в белые кроссовки.

Ее мать королева Летиция, провожая ее появилась перед камерами в белом топе и брюках и в черном жакете, а ее муж король Филипп VI надел серую рубашку и темные джинсы, а также светлый пиджак.

Напомним, недавно все трое провожали принцессу Леонор на учебу в Генеральную военную академию Сарагосы, где она проведет минимум один год.

В колледже в Уэльсе также училась и принцесса Алексия – средняя дочь короля и королевы Нидерландов – Виллема-Александра и Максимы.

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Дата публикации
Просмотры
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