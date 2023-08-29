Младшая дочь королевы Летиции и короля Филиппа VI уехала на учебу: появились первые фото

Два года назад король и королева провожали старшую дочь Леонор на учебу в Уэльс, а теперь делают то же самое для младшей. 16-летняя инфанта София едет в Великобританию, где два года будет учиться в колледже UWCAtlantic

София выбрала простой и стильный лук для поездки в Британию. Она была одета в черный кроп-топ, клетчатую удлиненную рубашку сверху, кофейные прямые брюки, а также обута в белые кроссовки.

Ее мать королева Летиция, провожая ее появилась перед камерами в белом топе и брюках и в черном жакете, а ее муж король Филипп VI надел серую рубашку и темные джинсы, а также светлый пиджак.

La Infanta Sofía viaja hacia el Reino Unido para comenzar el curso escolar en el @UWCAtlantic College de Gales. pic.twitter.com/FcEP4rK6p9 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) August 29, 2023

Напомним, недавно все трое провожали принцессу Леонор на учебу в Генеральную военную академию Сарагосы, где она проведет минимум один год.

В колледже в Уэльсе также училась и принцесса Алексия – средняя дочь короля и королевы Нидерландов – Виллема-Александра и Максимы.

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