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Младшая дочь королевы Максимы - принцесса Ариана - впервые появилась на банкете в тиаре
19-летняя нидерландская принцесса Ариана посетила свой первый банкет, где блистала в тиаре – тоже впервые.
Королевская семья Нидерландов организовала вечера вечером банкет в честь визита императора Японии Нарухито и императрицы Масако.
Для принцессы Арианы это был первый такой банкет. Она появилась на нем в красном платье на одно плечо от Safiyaa с драпированным декольте и была в бриллиантовой тиаре Эммы Jac. Vos & Co.
Эта тиара по данным modekoninginmaxima.nl была приобретена королем Вильгельмом III. К тому времени, когда тиара, стоившая 50 000 гульденов, была закончена (1890 год), король Вильгельм III уже скончался. Поэтому он так и не увидел подарок своими глазами. Тиара в виде арфы состоит из оправы с тремя бриллиантовыми кластерами. Арфы состоят из большого центрального камня, обрамленного восемью меньшими камнями. Каждый кластер окружен изогнутой бриллиантовой оправой.
Бриллиантовые камни украшают тиару между центральными элементами и вдоль оправы. Звезды Эммы можно было бы разместить поверх арф, но Ариана решила этого не делать.
Это первый выход принцессы Арианы в тиаре на банкете, ранее публика могла увидеть на подобных мероприятиях в тиаре лишь наследницу престола – принцессу Катарину-Амалию.