Младшая внучка королевы Маргрете II — графиня Афина — прошла конфирмацию: дворец поделился фото
14-летняя дочь принцесса Мари и принца Иоахима датских прошла конфирмацию в Соединенных Штатах Америки, где живет семья.
Королевский дворец Дании сообщил, что графиня Афина прошла конфирмацию 2 мая 2026 года в лютеранской церкви Джорджтауна в Вашингтоне, округ Колумбия, США.
На опубликованных фотографии графиня изображена со своими братьями и родителями: Его Превосходительством графом Генриком, графом Николаем и графом Феликсом.
Одета в этот торжественный день девушка была в молочное макси-платье без рукавов и замшевые туфли на танкетке от Lk Bennett London, на запястьях у нее было несколько золотых браслетов, волосы частично были заколоты на затылке, а на лице легкий макияж.
Ее мама принцесса Мари надела тоже светлое платье с цветочным принтом и без рукавов и обула черные босоножки из замши на высоких каблуках. Отец Афины — принц Иоахим и братья — были облачены в классические брючные костюмы.
Напомним, обряд конфирмации недавно прошли датские принц Винсент и принцесса Жозефина в церкви замка Фреденсборг в Копенгагене.