Младшая внучка королевы Маргрете II — графиня Афина — прошла конфирмацию: дворец поделился фото

14-летняя дочь принцесса Мари и принца Иоахима датских прошла конфирмацию в Соединенных Штатах Америки, где живет семья.

Ольга Кузьменко
Графиня Афина / © Датская королевская семья/Instagram

Королевский дворец Дании сообщил, что графиня Афина прошла конфирмацию 2 мая 2026 года в лютеранской церкви Джорджтауна в Вашингтоне, округ Колумбия, США.

На опубликованных фотографии графиня изображена со своими братьями и родителями: Его Превосходительством графом Генриком, графом Николаем и графом Феликсом.

Принцесса Мари и принц Иоахим с детьми на конфирмации графини Афины / © Датская королевская семья/Instagram

Одета в этот торжественный день девушка была в молочное макси-платье без рукавов и замшевые туфли на танкетке от Lk Bennett London, на запястьях у нее было несколько золотых браслетов, волосы частично были заколоты на затылке, а на лице легкий макияж.

Принцесса Мари и принц Иоахим, граф Хенрик и графиня Афиня / © Датская королевская семья/Instagram

Ее мама принцесса Мари надела тоже светлое платье с цветочным принтом и без рукавов и обула черные босоножки из замши на высоких каблуках. Отец Афины — принц Иоахим и братья — были облачены в классические брючные костюмы.

Граф Хенрик и графиня Афина / © Датская королевская семья/Instagram

Напомним, обряд конфирмации недавно прошли датские принц Винсент и принцесса Жозефина в церкви замка Фреденсборг в Копенгагене.

