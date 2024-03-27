Младшему сыну принцессы Стефании сегодня год: семья поделилась кадрами из милой фотосессии

Принц Люксембургский Гийом и принцесса Стефания празднуют первый день рождения своего младшего сына.

Принцесса люксембургская родила сына 27 марта 2023 года. В честь первого его дня рождения семья опубликовала в Instagram несколько фотоснимков, где родители запечатлены со своими двумя мальчиками, а также братья запечатлены вдвоем.

"С днем ​​рождения! Принц Франсуа сегодня отмечает свой первый день рождения. По этому случаю чета наследников рада представить вам новые семейные фотографии", - гласит подпись под фото.

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Второго сына пара назвала Франсуа Анри Луи Мари Гийом. После его рождения королевская семья сразу порадовала поклонников первыми кадрами с его участием.

А в мае 2020 года у наследной четы родился первый сын принц Шарль. За четыре года он заметно подрос и стал старшим братом.

Напомним, вчера, 26 марта свой третий день рождения отпраздновал третий сын принцессы Швеции Софии и принца Карла Филиппа. Семья также поделилась фото именинника.

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