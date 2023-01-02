Младший брат доставит хлопот: астролог рассказал, какой год ждет принца Уильяма

Астролог Дебби Франк, которая составляла гороскопы для принцессы Дианы, рассказала, чего ожидать принцу Уильяму в 2023 году.

Госпожа Франк объяснила, что публикация книги Гарри "Запасной" станет "чувствительным периодом" как для Гарри, так и для его старшего брата Уильяма. Для принца Уэльского начало года выдастся чувствительным временем, но он никого не будет пускать на свою территорию и в личное пространство, пишет Hello!

Принц Уильям и принц Гарри / Фото: Associated Press

Однако уже весной принца Уильяма будет сопутствовать удача. "Начиная с весны, Уильям находится в периоде экспоненциального роста и действительно встает на ноги как очень популярный принц Уэльский. Он будет выдвигать долгосрочные инициативы, а поскольку Рак является признаком большого эмоционального интеллекта, естественная эмпатия Уильяма к людям станет его отличительной чертой и наследием", - говорит астролог.

В конце концов, Дебби утверждает, что этот год, хотя временами трудный, позволит будущему королю "проложить свой путь". "Сентябрь и октябрь — трудоемкие месяцы с решающими затмениями 14 и 28 числа, которые определяют его цели и доводят семейные дела до критической точки, позволяя всем двигаться вперед", - говорит Франк.

Кейт и Уильям / Фото: Getty Images

Также ранее астролог рассказала, что ждет в 2023 году принцессу Уэльскую Кейт, а также короля Чарльза III и королеву Камиллу.

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