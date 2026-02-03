Младший сын королевы Елизаветы II публично высказался о связи его брата с Эпштейном

Эндрю и его брат принц Эдвард / © Associated Press

Принц Эдвард — младший сын королевы Елизаветы II и муж герцогини Эдинбурсгкой Софи, призвал людей «помнить о жертвах» осужденного педофила Джеффри Эпштейна, став первым членом королевской семьи, отреагировавшим на публикацию последних документов.

Выступая во вторник на Всемирном правительственном саммите в Дубае в рамках дискуссии по уголовным вопросам, Элени Гиокос из CNN спросила Эдварда, как он себя чувствует после нескольких дней «очень неприятных» заголовков об Эпштейне, которые касаются «его лично», — пишет express.

Принц Эдвард / © Associated Press

«Что ж, со всей добротой в мире. Я не уверен, что эта аудитория хоть сколько-нибудь заинтересована в этом. Все пришли сюда, чтобы послушать об образовании, о решении проблем будущего, но нет, я думаю, очень важно всегда помнить о жертвах и о том, кто же является жертвой во всей этой ситуации?»

Его комментарии, сделанные во время официальной четырехдневной поездки в Объединенные Арабские Эмираты, являются первыми публичными заявлениями члена королевской семьи по поводу продолжающегося скандала с момента публикации компрометирующих документов на прошлой неделе.

Эндрю и Сара / © Getty Images

Эндрю и его бывшая жена Сара Фергюсон фигурируют в ряде электронных переписок с Эпштейном. Ранее в прошлом году король Чарльз лишил брата титула принца и герцога Йоркского, а также других званий и почестей, а в этом году до Пасхи Эндрю и его бывшая жена должны покинуть особняк Роял Лодж, где они жили все эти годы.