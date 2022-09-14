"Мне посчастливилось провести с ней последние 24 часа ее жизни": принцесса Анна растрогала словами о королеве Елизавете II

Королевская принцесса Анна сопровождала гроб с телом своей матери королевы Елизаветы II из Шотландии в Лондон. Тело монарха вчера было доставлено в Букингемский дворец, а принцесса по прибытию в Лондон сделала заявление для СМИ.

Именно 72-летняя принцесса Анна забила тревогу 8 сентября, когда увидела, что королеве Елизавете II становится хуже. Она была вместе с ней в замке Балморал в тот день и провела с мамой последние 24 часа ее жизни.

Принцесса Анна сопровождает тело Елизаветы II в Букингемский дворец / Фото: Associated Press

"Мне посчастливилось разделить последние 24 часа жизни моей самой дорогой матерью. Для меня было честью и привилегией сопровождать ее в ее последнем путешествии.

Наблюдение за любовью и уважением, проявленными столькими людьми в этих путешествиях, было и смирением, и воодушевлением.

Мы все разделим уникальные воспоминания. Я благодарю всех и каждого, кто разделяет наше чувство утраты.

Возможно, нам напомнили, как много ее присутствия и вклада в нашу национальную идентичность мы воспринимали как должное.

Я также очень благодарна за поддержку и понимание, предложенные моему дорогому брату Чарльзу, когда он принимает на себя дополнительные обязанности монарха. Моей матери, Королеве, спасибо", - гласит заявление королевской принцессы.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Ранее мы сообщали, что именно последним желанием королевы было то, чтобы ее единственная дочь Анна сопровождала тело монарха в Лондон. В ее последнем путешествии в Букингемский дворец.

Королева Елизавета II с детьми Чарльзом и Анной / Фото: Associated Press

Ее дань уважения была опубликована в Instagram-аккаунте королевской семьи вместе с фотографией Анны и королевы Елизаветы II, которая впервые была опубликована в ознаменование 90-летия покойного монарха в 2016 году. Мать и дочь позировали на диване в Белой гостиной Виндзорского замка.

Ранее появилась информация о предполагаемой причине смерти Ее Величества королевы Елизаветы II.

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